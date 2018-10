Elezioni Baviera, la Csu scarica Seehofer: "Si dimetta". Grana per la Merkel

GERMANIA, LA CSU SCARICA SEEHOFER DOPO LE ELEZIONI IN BAVIERA: DEVE LASCIARE

Horst Seehofer deve lasciare: la richiesta parte dalla prima sezione distrettuale della Csu in Baviera, a Kronach. Se la formazione di un nuovo governo deve essere prioritaria, ha dichiarato alla Dpa il leader Juergen Baumgaertner, subito dopo sarà necessario convocare un congresso per affrontare il tema del rinnovamento delle figure politiche del partito, "ivi compresa la questione della sostituzione di Horst Seehofer". Baumgaertner ha assicurato che la sezione da lui rappresentata ha potuto negli anni apprezzare il "grande successo" che Seehofer ha garantito al partito negli anni. "Ma crediamo che ogni cosa abbia i suoi tempi".

LA CSU SCARICA SEEHOFER, UNA GRANA ANCHE PER LA MERKEL

Seehofer ieri ha escluso di volersi lanciare in un dibattito sulle personalità politiche cristianosociali lasciando intendere che non è favorevole a cambiamenti prima delle elezioni regionali in programma tra due settimane in Assia. I risultati conseguiti in Baviera e la risposta che a questi deve dare il partito sono temi che andrebbero approfonditi a novembre o dicembre, ha suggerito il ministro dell'Interno federale. Le difficoltà di Seehofer sono un problema anche per la Merkel, che si ritrova con un ministro cruciale praticamente desautorato e due forze politiche alleate in caduta libera. Dopo il voto in Assia potrebbe davvero succedere qualcosa di grosso.