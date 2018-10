Elezioni Bosnia, altro colpo all'Ue: vince il nazionalista serbo Dodik

ELEZIONI BOSNIA: IL NAZIONALISTA SERBO DODIK ELETTO ALLA PRESIDENZA TRIPARTITA

Il leader nazionalista e separatista serbo Milorad Dodik, presidente della Republika Srpska dal 2006, vicino alla Russia, è stato eletto nella presidenza tripartita dellaBosnia Erzegovina, l'organo che esercita la guida collegiale del paese, espressione della sua ripartizione in due comunità, la Federazione croato-musulmana e la Republika Srpska, e delle sue tre comunità etniche. Per la parte musulmana il rappresentante scelto dagli elettori chiamati ieri alle urne è stato l'esponente del SDA, Sefik Dzaferovic, mentre per la parte croata è stato designato il socialdemocratico Zelijko Komsic.

ELEZIONI BOSNIA: ALTRO COLPO ALL'UE E PUNTO A FAVORE DELLA RUSSIA

Un altro colpo all'Ue e un altro punto a favore della Russia di Vladimir Putin dopo i risultati del voto in Lettonia. L'affluenza alle urne registrata è stata del 53%, ha riferito il presidente della Commissione elettorale Branko Petric. In base al complesso sistema elettorale ed ordinamento della repubblica ex jugoslava, ereditato dagli Accordi di Dayton, che hanno messo fine nel 1995 alla devastante guerra nel paese, gli elettori sono stati chiamati ad eleggere un totale di cinque presidenti e 14 primi ministri. I candidati in lizza si presentavano infatti per le istituzioni centrali - governo e due camere del parlamento - e per quelle delle due entità, per un totale di 7500 candidati a 518 incarichi in tutto il paese. I risultati delle parlamentari verranno annunciati oggi in giornata.