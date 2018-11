Elezioni europee 2019, cena segreta Macron-Moscovici. E attacca l'Italia

Macron attacca l'Italia: "Stato responsabile riduce il deficit"

"Non c'è una finanza magica: il deficit di oggi sarà il debito dei nostri figli domani. Bisogna cambiare i comportamenti in profondità. Lo Stato responsabile riduce il suo deficit". Lo afferma con un tweet, senza citare espressamente la manovra italiana, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

Elezioni europee, cena segreta tra Macron e Moscovici

La posizione di Macron si rispecchia anche nelle sue mosse in vista delle elezioni europee, in vista delle quali ha organizzato una cena "segreta" con alcuni pesi massimi della politica francese, anche in vista delle elezioni europee di maggio 2019. A sei mesi dal voto, Macron ha deciso di accelerare il ritmo delle consultazioni. Per questo, rivela Le Figaro, ha cenato "segretamente" con diverse personalità di primo piano, pesi massimi della maggioranza En Marche, come il premier Edouard Philippe, ma anche vertici centristi del MoDem, Francois Bayrou e Marielle de Sarnez. Presenti anche gli ex premier neogollisti, Alain Juppe' e Jean-Pierre Raffarin, in rotta con la linea impressa ai Républicains dall'attuale segretario Laurent Wauquiez. Secondo Le Figaro, alla cena di Macron c'erano anche l'attuale ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. A Parigi si fa strada l'idea di una sorta di "confederazione di Macron-compatibili che vada al di là della compagine di governo. Ma la strada per rinconquistare i francesi è ancora lunga e difficile.