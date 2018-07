Elezioni europee 2019, Di Maio: "M5s da solo, niente alleanze con la Lega"

ELEZIONI EUROPEE 2019, DI MAIO SMENTISCE L'ALLEANZA CON LA LEGA

lnizia la grande partita delle elezioni europee 2019. Il ministro del lavoro e vice premier Luigi Di Maio, opsite dell’incontro ‘Liguria d’Autore’ a Montemarcello, frazione di Ameglia (Sp), ha smentito la possibilità di un'alleanza elettorale con la Lega in vista delle urne comunitarie del prossimo maggio.

Una mossa significativa, quella di Di Maio, perché in molti stanno paventando l'ipotesi di un'alleanza che sfoci dal governo italiano per arrivare anche in Europa. Ma per ora le distanze tra M5s e Bruxelles sui temi europei restano forti. Lo si vede sulla vicenda dei migranti, dove gioco forza i due partiti di maggioranza devono provare a tenere una linea comune, ma non solo. Non è comunque detta l'ultima parola, Salvini e Di Maio faranno le valutazioni del caso nei prossimi mesi per capire quali saranno le mosse necessarie per far sentire maggiormente la voce dell'Italia in Europa.