Elezioni europee 2019, Di Maio prende le distanze da Salvini: "Mai con Le Pen"

ELEZIONI UE 2019, DI MAIO: "NULLA A CHE VEDERE CON ORBAN E LE PEN, SONO ALLEATI DELLA LEGA"

"Con Orban e Le Pen non abbiamo nulla a che vedere per quanto ci riguarda non siamo una forza politica né di destra né di sinistra. Orban e Le Pen sono di destra. Son alleati della lega, non nostri. Noi lavoriamo per un gruppo parlamentare europeo che non sia un gruppo di destra". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, a margine del tavolo sulla moda il giorno dopo l'incontro tra Matteo Salvini e Marine Le Pen. "Stiamo lavorando per costituire un gruppo parlamentare alternativo alla destra e alla sinistra" sottolinea Di Maio in vista delle elezioni europee di maggio 2019.

ELEZIONI EUROPEE 2019, DI MAIO PRENDE LE DISTANZE DA SALVINI

Una presa di posizione precisa, che stabilisce la diversità tra M5s e Lega quantomeno a livello europeo. Doccia fredda anche per Marine Le Pen, che ha più volte parlato non solo del Carroccio ma anche del movimento pentastellato come esempio da imitare. "Siamo davanti a un’Unione Europea incapace di mantenere fede alle promesse. I valori e i principi ispiratori dei trattati sono stati disattesi e soppiantati da una tecnocrazia, affidata a commissari anonimi e oscuri. La tanto invocata solidarietà è servita solo per salvare Le banche con i soldi dei contribuenti. Ragione che ci spinge a creare una vasta alleanza con i grandi partiti nazionali tra cui la Lega di Matteo Salvini", ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera la leader del Front National. "Lega e 5 Stelle stanno realizzando un’evidenza di due capisaldi politici: Le nostre idee possono arrivare al potere, e, che una volta al potere, possiamo davvero cambiare Lecose. Matteo Salvini attraverso una politica di fermezza è stato in grado di ridurre l’immigrazione e scuotere l’Ue, mettendola di fronte alle sue bugie e alle sue contraddizioni".