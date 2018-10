Elezioni europee 2019, Macron verso l'alleanza con Rutte e l'Alde: addio Pse

Elezioni europee 2019, Macron verso alleanza con Rutte e Alde

Un'alleanza, guidata dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier olandese Mark Rutte, mira a ridisegnare la mappa politica europea. Lo sostiene il sito Politico.eu, secondo cui Macron e Rutte hanno raggiunto un accordo provvisorio, insieme ad altri primi ministri del campo liberale, per unire La Re'publique En Marche di Macron con l'Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa (Alde) per le elezioni del Parlamento europeo del prossimo anno.

Elezioni europee 2019, la strategia di Macron senza il Pse del Pd

Il Partito olandese del Popolo per la Libertà e la Democrazia (Vvd) di Rutte è membro fondatore di Alde, che e' la famiglia politica liberale predominante in Europa, e il primo ministro olandese e' emerso come un centrista liberale mediatore nel Consiglio europeo in vista di Brexit. Macron ha sconvolto l'establishment politico francese conquistando l'Eliseo come indipendente nel 2017. Le fonti di Politico hanno rivelato che i partiti della coalizione farebbero una campagna intorno a una piattaforma comune, ma che la partnership entrerebbe formalmente in vigore dopo le elezioni del Parlamento europeo del prossimo maggio. L'obiettivo è fare abbastanza bene per formare il secondo gruppo più grande del Parlamento, probabilmente alle spalle del Ppe e scavalcando Pse e populisti. La coalizione pianificata mira a limitare i leader emergenti piu' importanti d'Europa, in particolare nella battaglia contro i populisti