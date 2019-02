Elezioni europee, Berlusconi ora vuole allearsi coi sovranisti

Ue: Berlusconi, lavoro per alleanza Ppe-destra per sovranismo europeo

"Noi proponiamo nel Ppe un cambiamento di maggioranza e io mi sono presentato per poter essere utile a formare una nuova maggioranza con il Ppe, i conservatori di destra alla Le Pen e i sovranisti come Salvini. In Europa l'alleanza coi socialisti non ha funzionato. Il sovranismo nazionale e' qualcosa verso cui non si deve retrocedere, perderemmo i vantaggi portati dall'Europa in 70 anni. Dovremo essere in grado di convincere la Lega e Salvini a lasciare il sovranismo nazionale e passare al sovranismo europeo". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a Omnibus su La7. "Non c'e' nessuna possibilita', proprio per i numeri, per una candidatura di Salvini alla presidenza della Commissione". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a Omnibus su La7.

Genitori Renzi: Berlusconi, con mia riforma della giustizia non sarebbe successo

"Io avevo portato alla magistratura delle critiche globali, nel nostro programma di riforma completa della giustizia. Ieri sera ho detto che quanto accaduto ai genitori di Renzi non sarebbe stato possibile se fosse stata approvata la nostra riforma della giustizia che prevedeva che i magistrati potessero applicare custodia preventiva solo quando le persone fossero state accusate di aver commesso un reato di sangue. In tutti gli altri casi di reato, ci sarebbe stato l'istituto della cauzione". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a Omnibus su La7.