Europee, il Brexit Party resta nell'Efdd. Ecco come cambia l'Europarlamento

Il Brexit Party dovrebbe continuare a far parte del gruppo Efdd, quello in cui si è seduto nella scorsa eurolegislatura al fianco del Movimento Cinque Stelle. C'erano molte voci sulla possibile fuoriuscita del partito di Farage, che rappresenta un grosso boccone visti i suoi 29 seggi con i gruppi sovranisti e conservatori pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

EUROPEE: BULLOCK (BREXIT PARTY), 'SIAMO MOLTO CONTENTI NELL'EFDD'

"Tocca a Nigel decidere queste cose. Siamo molto contenti con l'Effd". Così Jonathan Bullock del Brexit Party risponde, a margine della conferenza dei presidenti dei gruppi del Parlamento Europeo a Bruxelles nella quale rappresenta il suo partito e il gruppo Efdd, a chi gli chiede se il Brexit Party sia pronto a lasciare l'Efdd, il gruppo in cui siedono anche i Cinque Stelle. Le decisioni in materia toccano al leader e fondatore, Nigel Farage. Ma l'Efdd non ha abbastanza partiti membri oggi: "Vedremo. Oserei dire che ci sono conversazioni in corso", taglia corto sorridendo.

ELEZIONI EUROPEE, 29 SEGGI PER IL BREXIT PARTY DI FARAGE

Ecco la composizione del Parlamento europeo ufficiale basata si risultati disponibili, provvisori o finali nazionali, pubblicati al termine della votazione in tutti gli stati membri, sulla base della struttura del Parlamento uscente, ricordando che secondo le proiezioni sui seggi le delegazioni nazionali più forti nel nuovo Parlamento europeo sarebbero innanzitutto quella del nuovo partito britannico della Brexit di Nigel Farage (gruppo Efdd) e quella del Ppe tedesco (Cdu-Csu), entrambe con 29 seggi, seguite immediatamente dalla Lega (gruppo Enf) con 28. Distanziata al quarto posto è la delegazione polacca del Pis, nel gruppo conservatore Ecr, con 23 seggi, seguita dal Rassemblement National francese di Marine Le Pen (Enf) con 22. Al sesto posto ci sono a pari merito con 21 seggi il partito En Marche del presidente francese Emmanuel Macron (Alde) e i Verdi tedeschi. Seguono, con 20 seggi, i socialisti del Psoe spagnolo (S&d), e poi, con 18 seggi, gli italiani del Pd (S&D).

Ppe 23,97% - 180 seggi;

S&D 19,44% - 146 seggi;

Alde 14,51% - 109 seggi;

Verdi 9,19% - 69 seggi;

Ecr 7,86% - 59 seggi;

Enl 7,72% - 58 seggi;

Efdd 7,19% - 54 seggi;

Gue/Ngl 5,19% - 39 seggi;

Ni 1,07% - 8 seggi;

Altri 3,86% - 29 seggi.