Elezioni europee, campagna Ue contro fake news dalla Russia. Ma risorse scarse

ELezioni Europee: via campagna Ue contro fake news Russia, ma le risorse sono scarse

La Commissione europea ha lanciato un nuovo piano d'azione per proteggere le elezioni europee del maggio del 2019 dalle campagne di disinformazione, in particolare in provenienza dalla Russia, ma le risorse messe a disposizione per lottare contro le fake news sono molto inferiori rispetto ai mezzi messi in campo dal Cremlino, tanto da apparire inadeguate. L'esecutivo comunitario ha annunciato di aver piu' che raddoppiato i fondi per la comunicazione strategica del Servizio Europea di Azione Esterna, dove sono state istituite due Task Force (East StratCom e South StratCom) incaricate di combattere le campagna di disinformazione: da 1,9 milioni di euro per il 2018 a 5 milioni di euro per il 2019.

Allarme sulla campagna fake news della Russia

L'allarme riguarda soprattutto le operazioni condotte dal Cremlino. Il vicepresidente della Commissione, Andrus Ansip, ha detto che circa l'80/85% delle campagne di disinformazione che colpiscono l'Ue hanno origine in Russia. Ma sui 5 milioni di euro stanziati per la comunicazione strategica solo 3 milioni vanno alla East Stratcom Task Force, di cui una parte e' riservata alla comunicazione attiva (le campagne di informazione dell'Ue) nei paesi della partnership orientale (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Ucraina e Bielorussia). Anche in termini di risorse umane la East StratCom Task Force appare non troppo in forze: attualmente e' composta da 14 membri, ma solo 4 funzionari si occupano di disinformazione, mentre gli altri 10 lavorano nel settore della comunicazione attiva. La East StratCom era stata creata nel 2015 dal Servizio Europeo di Azione Esterna diretto da Federica Mogherini dopo una richiesta dei capi di Stato e di governo in un Vertice nel marzo dello stesso anno. La squadra che si occupa di disinformazione pubblica una "Disinformation Review" (rassegna sulla disinformazione) settimanale, che raccoglie notizie a analisi sulle campagne pro-Cremlino. La East StratCom Task Force lavora con una rete di istituzioni e delegazioni dell'Ue, Stati membri, organizzazioni governative e non governative e universita' che monitorano i media e analizzano i dati sulle campagne di disinformazione pro-Cremlino. Ma il compito principale della StratCom East e' di spiegare e promuovere le politiche dell'Ue nel vicinato orientale, non di combattere le fake News in provenienza dalla Russia.