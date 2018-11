Elezioni europee, choc in Francia: Marine Le Pen sorpassa Macron. Sondaggi

Elezioni europee 2019, sondaggi choc in Francia: Marine Le Pen sorpassa Macron

Il fronte di destra guidato in Francia da Marine Le Pen supera nelle intenzioni di voto dei francesi per le europee il partito del presidente Emmanuel Macron. Il dato emerge da un sondaggio Ifop che attribuisce a La Republique en marche, il movimento fondato da Macron, il 19% dei consensi, in calo di un punto percentuale rispetto a fine agosto, mentre il Rassemblement National della Le Pen riscuote il 21%, in crescita di tre punti.

Elezioni europee, i partiti di destra in crescita in Francia

Il 7% viene accreditato al partito sovranista Debout la France (Prima la Francia), di Nicolas Dupont-Aignan, e l'1% ciascuno ai partitini fondati da due fuoriusciti del Rassemblement National, Les patriotes di Florian Philippot e l'Unione popolare repubblicana di Francois Asselineau. La somma dei partiti di destra è dunque del 30%, un totale in crescita di 5 punti percentuali rispetto ad agosto.