Elezioni europee, Di Maio presenta gli alleati: c'è anche un partito greco

EUROPEE: DI MAIO PRESENTA PRIMI ALLEATI, C'E' ANCHE PARTITO AGRICOLTURA GRECO

I croati Zivi Zid, i polacchi Kukiz 15, i finlandesi di Liike Nyt erano già cosa nota. Ma tra le forze politiche con cui il M5S si sta allenando in Europa per formare un nuovo gruppo che non si riconosce né nelle destre sovraniste né nei partiti tradizionali che siedono nel Parlamento europeo da oltre 20 anni, spunta anche Akkel, il partito greco dell'agricoltura e allevamento guidato da Evangelos Tsiobanidis.

EUROPEE: ECCO CHI SONO GLI ALLEATI DEL M5S PRESENTATI DA DI MAIO

''Siamo 5 forze politiche - esordisce Di Maio - che hanno accolto la sfida ambiziosa e complessa di un nuovo gruppo in Europa, servono 7 componenti ma siamo molto fiduciosi: ci sono contatti con altre forze''. Dar vita a un nuovo gruppo è ''importante per il M5S ma anche per i paesi che rappresentiamo e per il popolo europeo tutto, per quelli che non si riconoscono nella destra e nella sinistra, per coloro che parlano di democrazia partecipata, uno dei primi punti su cui'' con gli alleati presenti oggi al tavolo ''ci siamo ritrovati''. Per formare un gruppo nel Parlamento europeo occorrono 7 partiti di 7 paesi diversi, quindi, numeri alla mano, al Movimento 5 stelle al momento mancano all'appello altri 2 paesi. All'evento di oggi sono presenti Ivan Vilibor Sincic (Croazia) , Pawel Kukiz (Polonia), Karolina Kahonen (Finlandia) e Evangelos Tsiobanidis (Grecia).

EUROPEE: DI MAIO, 'NUOVO GRUPPO PER UN'EUROPA DIVERSA'

''I principi ispiratori di questo gruppo si ispirano su un'idea di un'Europa diversa che ci vede in perfetta sintonia. Ognuno di loro si occupa di temi di cui ci stiamo occupando e che stanno diventando leggi dello Stato''. Dar vita a un nuovo gruppo è ''importante per il M5S - rimarca - ma anche per i paesi che rappresentiamo e per il popolo europeo tutto, per quelli che non si riconoscono nella destra e nella sinistra, per coloro che parlano di democrazia partecipata, uno dei primi punti su cui'' con gli alleati presenti oggi al tavolo ''ci siamo ritrovati''.

EUROPEE: DI MAIO, 'DIALOGO CON GILET GIALLI MA NON CON CHI PARLA DI GUERRA CIVILE'

''Come vedete, oggi non ci sono i gilet gialli, con loro c'è una interlocuzione ma non abbiamo intenzione di dialogare con quell'anima che parla di guerra civile e lotta armata. Chi presenterà quella lista'' che incarna il movimento di protesta nato in Francia ''deve credere nella democrazia''. Lo puntualizza Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa in cui presenta il manifesto per un nuovo gruppo in Europa e i primi alleati del M5S. ''Sono contento che stia tornando l'ambasciatore francese in Italia, a cui chiederò un incontro. Intanto gli do il bentornato", ha detto ancora il vicepremier.

EUROPEE: DI MAIO, STA PER ABBATTERSI TSUNAMI

''Il Ppe e il partito socialista sono in declino, si tratta di forze che hanno deciso quale strada dovesse prendere l'Europa in questi anni'' prendendo ''sempre la strada sbagliata. Io credo che si stia per abbattere uno tsunami sulla commissione Europea e sul consiglio europeo così come li conosciamo''. Lo dice Luigi Di Maio, chiudendo la conferenza stampa con gli alleati del M5S in Europa. ''Il mio non vuole essere un attacco al singolo - assicura - , ma i cartelli di destra e sinistra non sono più attuali. L'Europa ha avuto la capacità in questi anni di compiere sempre la scelta sbagliata, abbandonando chi aveva bisogno di aiuto.''