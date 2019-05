Elezioni europee, ecco i nomi degli eletti. C'è Bonafé, Giarrusso e...

Mentre le ultime schede vengono contate sta prendendo forma l'elenco degli eurodeputati che potrebbero volare a Bruxelles per rappresentare l'Italia nella prossima legislatura europea. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno la nomina in tasca, ma da loro dipenderà l'ingresso o meno in Parlamento dei primi dei non eletti. Dovranno infatti decidere in quali circoscrizioni ritirarsi, lasciando posto ai compagni di partito.

I nomi ufficiali ancora non ci sono. In bilico Roberto Gultieri, che nonostante sia stata una figura chiave nella scorsa legislatura (presidente della Commissione affari economici al parlamento europeo) rischia di restare fuori. Raffaele Fitto entrerá solo se la Meloni fará un passo indietro nella circoscrizione Sud. Riesce ad entrare Paolo De Castro, che si era tirato indietro dopo che Nicola Zingaretti non lo aveva messo capolista al Nord-Est, preferendo Calenda. Dentro Marco Zanni, giá eletto con il M5S e poi passato alla Lega, e Dino Giarrusso, ex iena.

Sono dentro anche Alessandra Moretti e Simona Bonafé, simbolo dell'era renziana. E Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa diventato famoso per il soccorso che ha prestato ai migranti. Fuori invece Cecile Kyenge e Mercedes Bresso, giá governatrice del Piemonte. Antonio Tajani é l'unico eletto di Forza Italia al centro. Tra i trombati di eccellenza in Fratelli d'Italia c'é Daniela Santanché ed Elisabetta Gardini (che aveva lasciato Berlusconi in polemica col partito). Niente da fare anche per Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito Mussolini. Ma il maggior numero di politici rimasti fuori appartiene a Forza Italia: Lorenzo Cesa, Irene Pivetti e Alessandra Mussolini.

Uno dei primi a commentare il proprio ingresso all'Europarlamento é Andrea Caroppo, giovane avvocato pugliese e già consigliere regionale della Lega, eletto nella circoscrizione Sud. "Da oggi stesso al lavoro per tutto il mezzogiorno d’Italia, perché abbandoni i panni della perenne periferia e diventi centrale nell’Europa dei popoli che vogliamo costruire".

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

LEGA (5)

SALVINI MATTEO

CECCARDI SUSANNA

RINALDI ANTONIO MARIA

BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA

ADINOLFI MATTEO

REGIMENTI LUISA (Se Salvini lascia)

PD (4-5)

BONAFE' SIMONA 124.364

SASSOLI DAVID MARIA 91.063

BARTOLO PIETRO 84.180

DANTI NICOLA 47.955

SMERIGLIO MASSIMILIANO 42.572

GUALTIERI ROBERTO (TBC) 39.963

M5S (2-3)

CASTALDO FABIO MASSIMO 30.405

RONDINELLI DANIELA 26.579

NOGARIN FILIPPO 24.635

FDI

MELONI GIORGIA

PROCACCINI NICOLA (Se Meloni lascia)

FI

TAJANI ANTONIO 49.619

CIRCOSCRIZIONE SUD

M5S (6)

GEMMA CHIARA MARIA

FERRARA LAURA

PEDICINI PIERNICOLA

D'AMATO ROSA

ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA

FURORE MARIO

LEGA (5)

SALVINI MATTEO

CASANOVA MASSIMO

CAROPPO ANDREA

VUOLO LUCIA

GRANT VALENTINO

SOFO VINCENZO ( Se Salvini lascia)

PD (4)

ROBERTI FRANCO

FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI

COZZOLINO ANDREA

PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA

FORZA ITALIA (2)

BERLUSCONI SILVIO

PATRICIELLO ALDO

MARTUSCIELLO FULVIO (Se Berlusconi lascia)

FDI (1)

MELONI GIORGIA

FITTO RAFFAELE ( Se Meloni lascia)

CIRCOSCRIZIONE ISOLE

M5S (2)

GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA DETTO IENA

CORRAO IGNAZIO

LEGA (3)

SALVINI MATTEO

TARDINO ANNALISA

DONATO FRANCESCA

PD (3)

BARTOLO PIETRO

CHINNICI CATERINA

SODDU ANDREA

FI (1)

BERLUSCONI SILVIO

MILAZZO GIUSEPPE ( Se Berlusconi lascia)

FdI (1)

MELONI GIORGIA

STANCANELLI RAFFAELE ( Se Meloni lascia)

CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST

LEGA (10)

SALVINI

CIOCCA

SARDONE

TOVAGLIERI

LANCINI

GANCIA

ZAMBELLI

PAN

ZAZANNI

CAPPELLARI

PD (5)

PISAPIA

TINAGLI

MAJORINO

TOIA

BENIFEI

M5S (3)

EVI

BEGHIN

DANZI

FI (2)

BERLUSCONI

SALINI

COMI (se Berlusconi lascia)

FDI (1)

MELONI

FIDANZA (Se Meloni lascia)

CIRCOSCRIZIONE NORD EST

LEGA (6)

SALVINI

BIZZOTTO

DA RE

BORCHIA

BASSO

LIZZI

DREOSTO (Se Salvini lascia)

PD (4)

CALENDA

GUALMINI

DE CASTRO

MORETTI

M5S (2)

ZULLO

PIGNEDOLI

Svp (1)

Dorfmann

FRATELLI d'ITALIA (1)

MELONI

BERLATO (se Meloni lascia)