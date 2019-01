Elezioni europee, ecco il quadro delle possibili alleanze per Lega e M5s

LEGA E M5S: ECCO CHI SONO I POSSIBILI ALLEATI PER LE ELEZIONI EUROPEE

Le elezioni europee si avvicinano ed entra nel vivo il gioco delle alleanze. In primis quello delle forze di governo italiane, attive come non mai per trovare una formazione forte in grado di sovvertire le classiche gerarchie dell'establishment dell'Unione europea. Da una parte c'è la Lega, con una pletora di partiti sovranisti che va dalla Scandinavia alla Spagna. Dall'altra il Movimento Cinque Stelle, che sta provando a unire forze eterogenee sulla base di un manifesto politico originale che ricalca l'ambizione del contratto di governo firmato in Italia.

LA COSTELLAZIONE SOVRANISTA DELLA LEGA

Ma quali sono i partiti e le forze che si sono alleate o che si potrebbero alleare con Lega e M5s? Partiamo dalla Lega, dove il quadro appare più classicamente delineato. Il rapporto personale tra Salvini e Marine Le Pen dura da diversi anni. Naturale che il Rassemblement National sia il primo allrato del Carroccio. I contatti di Salvini sono variegati anche se non tutti hanno prodotto o riusciranno a prodorre un'alleanza a tutti gli effetti. Si va dall'Afd in Germania all'Fpo in Austria, dai nazionalisti del Pis in Polonia (non a caso meta dell'ultimo viaggio a Varsavia del ministro dell'Interno), al Partito per la libertà di Geert Wilders in Olanda, fino alla destra identitaria fiamminga in Belgio. Senza trascurare la Scandinavia, con il Partito popolare danese e i Veri finlandesi, che si identificano in una politica fortemente anti immigrati. C'è poi la new entry del Vox, il partito post franchista che ha trionfato alle elezioni regionali in Andalusia.

IL MANIFESTO POLITICO DEL M5S

Il Movimento Cinque Stelle ha invece lanciato un ambizioso piano politico che punta all'integrazione di forze anti establishment e lontane dal vecchio paradigma destra/sinistra. Di Maio ha già conquistato Pawel Kukiz in Polonia, leader di un partito in realtà connotato come fortemente di destra, Karolina Kahonen in Finlandia, leader dei liberisti di Liike Nyt, e Ivan Villibor Sincic dei populisti croati. Ma il disegno pentastellato va ben oltre. Nel mirino c'è il movimento dei gilet gialli, con il leader dell'ala più movimentista Eric Drouet che si è già detto disponibile a incontrare Di Maio. Vicini al programma, come ha spiegato il Corriere della Sera, ci sarebbero anche altre forze come gli animalisti olandesi del PvdD e i Pirati tedeschi.

ASSE PIU' CONCRETO PER IL M5S

Ma quali sono le differenze tra Lega e M5s? A una lettura superficiale in questo momento il Carroccio sembra avere più alleati. In realtà. la costellazione sovranista è un'alleanza non così concreta. I punti di principio sono gli stessi, ma proprio perché la retorica nazionalista e isolazionista è molto forte in questa realtà, la possibilità che l'alleanza diventi concreta non è sempre così alta. Basti pensare ai recenti attriti con Kurz, leader austriaco che era dato come uno dei principali alleati della Lega. Dall'altra parte, invece, Di Maio punta a un manifesto politico e a un contratto che renda l'alleanza politica e concreta a tutti gli effetti. Alla base un'idea di cambiamento delle istituzioni Ue. Vedreko chi la spunterà.