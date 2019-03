Elezioni europee, Fidesz di Orban pronto a lasciare il Ppe

Europee: Orban, il partito Fidesz potrebbe lasciare il Ppe

Il premier ungherese, Viktor Orban, ha dichiarato che il suo partito nazionalista Fidesz potrebbe lasciare il Partito popolare europeo (Ppe), come da piu' parti gli e' stato chiesto negli ultimi giorni. In un'intervista alla radio pubblica ungherese citata dal Guardian, il premier nazionalista ha dichiarato che preferirebbe riformare il Ppe dall'interno, portandolo verso una piattaforma anti-immigrazione, ma ha anche aperto alla possibilita' che Fidesz lasci il gruppo.

Orban potrebbe anticipare la decisione del Ppe e mollare il gruppo sposando i sovranisti

Il Ppe si riunira' il 20 marzo per discutere proprio dell'espulsione di Orban. "Il dibattito potrebbe finire con Fidesz che trova il suo posto non all'interno ma all'esterno del partito popolare", ha spiegato il politico ungherese. "Se abbiamo bisogno di iniziare qualcosa di nuovo, allora ovviamente il primo posto in cui tenere i colloqui sara' in Polonia", ha aggiunto. Salvini e i sovranisti sperano di accogliere Orban nel gruppo dei sovranisti.