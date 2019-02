Elezioni europee, Fratelli d'Italia entra nel gruppo dei Conservatori Europei

Dopo l’adesione di novembre al gruppo parlamentare europeo ECR, Fratelli d’Italia entra nel Partito dei conservatori europei (ACRE)

Venerdì 22 febbraio, si svolgerà a Roma, la riunione del Consiglio dell’ACRE (dell’Alleanza dei Conservatori e riformisti europei) partito politico europeo che da sempre promuove un'Unione europea riformata con un controllo meno centralizzato e maggiori poteri conferiti agli Stati membri. ACRE sostiene la libertà individuale, i liberi mercati e, in generale, i valori conservatori. Alla riunione, che sancirà l’entrata ufficiale di Fratelli d’Italia all’ACRE, parteciperà Giorgia Meloni e i rappresentanti di tutti e i 30 partiti che fanno parte dell’Alleanza dei Conservatori europei.

‘‘Abbiamo scelto Roma per la nostra riunione perché sappiamo che l’Italia avrà un ruolo fondamentale per le prossime elezioni europee e il futuro dell’Europa, in Fratelli d’Italia e nella sua leader Giorgia Meloni abbiamo trovato il partner ideale. Siamo sicuri che il successo elettorale di FdI in Italia e dei conservatori in tutta Europa ci darà la forza di cambiare questa Unione per dare maggiore potere agli Stati sovrani’’. Così commenta il deputato europeo della Repubblica Ceca, Jan Zahradil, Presidente dell’ACRE nonché Spitzenkandidat per i conservatori alle prossime elezioni europee.

La riunione sarà seguita da un evento pubblico, che si terrà a Villa Miani alle ore 15.30, con interventi di esponenti politici internazionali su Immigrazione e Sicurezza. Interverrà anche il Vice Presidente dell’ACRE Raffaele Fitto: “Abbiamo fatto la scelta dei Conservatori qualche anno fa perché convinti delle politiche sbagliate partiti tradizionali che guidano l’Unione. Oggi con l’adesione di Giorgia Meloni si rafforza il polo conservatore e sovranista per cambiare e dare una svolta in Italia ed in Europa”.

Prima del discorso di chiusura di Giorgia Meloni, interverrà il Presidente del Gruppo Conservatore al Parlamento europeo Ryszard Legutko, uno degli esponenti di spicco del partito polacco Diritto e Giustizia (PIS) di Jaroslaw Kaczyński «Siamo felici di dare il benvenuto a Giorgia Meloni e Fratelli'd'Italia nella famiglia dei Conservatori. Si unisce a un partito che si sta muovendo positivamente verso il futuro sottolineando la necessità di un ritorno al buon senso a Bruxelles e per un’Unione europea che fa meno, ma meglio» conclude Legutko.