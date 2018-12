Elezioni europee, il 23enne "italiano" Jordan Bardella capolista per la Le Pen

Francia, Marine Le Pen pronta alla campagna per le elezioni europee

Marine Le Pen è pronta a mettere in moto la macchina elettorale in vista della fondamentale campagna per le elezioni europee della prossima primavera. La leader di Rassemblement National, che ora nei sondaggi pare aver raggiunto se non addirittura sorpassato il presidente Emmanuel Macron, ha scelto chi sarà il capolista del suo movimento. E si tratta di un nome nuovo, un giovane considerato il vero astro nascente della destra francese.

Il 23 enne Jordan Bardella sarà il capolista alle elezioni europee

Si tratta di Jordan Bardella, 23 anni. Mamma italiana e papà francese, Bardella è cresciuto nelle banlieu di Parigi, a Drancy, a Nord della capitale francese. A soli 21 anni ha lanciato il collettivo "Banlieu Patriotes", un movimento di chiara ascendenza sovranista e vicino alla Le Pen, che lo nota e lo nomina suo portavoce per le elezioni presidenziali del 2017.

Jordan Bardella sostituisce Marion Le Pen?

Ora il nuovo passo in avanti del giovane Bardella, che sarà capolista alle elezioni europee e potrebbe così diventare uno dei più giovani eurodeputati di sempre. Apprezzato per i suoi modi composti e il suo look preciso e tradizionale, potrebbe davvero fare breccia tra i francesi e sostituire così la nipote Marion Le Pen come delfino della zia Marine.