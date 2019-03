Europee, Ppe cala ma è in testa. Sovranisti al 20%, M5s ago della bilancia

ELEZIONI EUROPEE ULTIMI SONDAGGI: POPOLARI ANCORA PRIMO PARTITO MA IN CALO

Alle prossime elezioni il gruppo dei Popolari al Parlamento europeo continuerebbe ad essere il più consistente, pur perdendo tra l'1,2 e il 4,6 per cento dei seggi. Oggi appartiene al Ppe il 28,9 per cento degli eurodeputati; dopo il 26 maggio il gruppo potrebbe occupare ancora il 24,3-27,7 per cento dei seggi dell'Eurocamera. A offrire questi dati è il 'partito-barometro' pubblicato dalla fondazione Konrad Adenauer che guarda alla situazione attuale del gruppo Ppe e offre qualche ipotesi sugli sviluppi elettorali. I Socialdemocratici passerebbero dal 25 al 19,4 per cento dei seggi.

ELEZIONI EUROPEE ULTIMI SONDAGGI: DESTRA E SINISTRA SOVRANISTE AL 20 PER CENTO

L'estrema destra e l'estrema sinistra sarebbero al 20 per cento, con l'incognita sul posizionamento dei 5 Stelle o l'eventuale creazione di un gruppo autonomo. "Il 64-72 per cento dei parlamentari apparterrebbero comunque a un gruppo politico moderato (Ppe, S&D, Liberali+movimento di Macron, Verdi)". I sondaggi mostrano che il Ppe "rimane più o meno stabile", liberali (con Macron) e l'estrema destra Enf crescono leggermente. Il documento prospetta inoltre tre scenari, in relazione al comportamento di Macron e dei 5 Stelle. I sondaggi nazionali dicono che un partito appartenente al Ppe è in testa in 10 Paesi dell'Ue, i Socialisti in 9, l'Alde in 4, l'Ecr (Conservatori) in 3, indipendenti e populisti di destra in un Paese ciascuno. La famiglia Ppe, sempre secondo i sondaggi, è oltre il 30 per cento in Germania, Ungheria, Romania, Austria, Croazia, Bulgaria, Slovenia, Portogallo, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta e Cipro.