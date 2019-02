Europee, l'idea di Borghi: "Lega-M5s in unico gruppo eurocritico"

Elezioni europee, per la prima volta si parla di una convergenza Lega-M5s a Stasburgo dopo il voto

Dopo le prossime elezioni europee sono possibili "nuovi equilibri sorprendenti", la Lega "sarà il partito più forte, in grado di aggregare attorno a sé un fortissimo gruppo eurocritico", anche con il M5S. Lo dice il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, parlando a margine della della Settimana interparlamentare sul semestre europeo a Bruxelles. "I gruppi - ha detto Borghi - si formano dopo le elezioni, noi ovviamente terremo aperte tutte le opzioni, però teniamo presente che la Lega rischia di essere, anzi con molta probabilità sarà, il primo partito in assoluto, non il secondo dopo la Cdu".

Borghi: "Gruppo eurocritico insieme al M5s"

Se questi "equilibri sorprendenti ci saranno, ed è la nostra speranza principale per poter cambiare veramente le cose, io sono convinto che tantissimi rappresentanti di altri paesi oggi nei tre gruppi che ho detto prima, potrebbero convergere. E mi piacerebbe anche che convergessero gli amici del M5s. In questo modo - ha concluso il parlamentare leghista - "al contrario della frammentazione che ci vogliono far credere, si creerebbe un fortissimo gruppo eurocritico, chiamiamolo così, che potrebbe davvero spostare gli equilibri in questo Parlamento".