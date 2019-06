Europee, M5s cerca l'alleanza con la Meloni: ma i Conservatori dicono no

Ue: M5s cerca contatti per ingresso in Conservatori, ma Ecr dice no

Il Movimento 5 Stelle avrebbe avviato contatti per tentare di entrare nel gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), di cui fanno parte il PiS al governo in Polonia e i Tories britannici, ma anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Lo apprende l'AGI da fonti dello stesso gruppo Ecr all'Europarlamento.

M5s, un altro no dall'eurogruppo della Meloni dopo quello dei Verdi

Tuttavia il M5s avrebbe ricevuto una risposta negativa. "Non otterranno neanche un incontro", ha detto all'AGI una delle fonti del gruppo Ecr. La settimana scorsa il M5S, che al momento sta cercando una famiglia politica a Strasburgo, aveva ricevuto il 'no' da parte dei Verdi.

UE, M5S: AL PARLAMENTO EUROPEO NESSUN NEGOZIATO CON ECR

"In merito alle notizie di stampa sull'alleanza con il gruppo ECR, la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo precisa che non è in corso nessuna negoziazione, né sono in agenda incontri ufficiali con i loro esponenti". È quanto si legge in una nota.