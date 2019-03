Elezioni europee, Macron col cerino in mano. A rischio l'alleanza con l'Alde

Elezioni Europee, a rischio alleanza Macron-liberali

E' a rischio l'alleanza del partito di Emmanuel Macron con i liberali europei: i finanziamenti di grandi gruppi come Bayer, Google e Microsoft a favore del partito di Alde, la formazione che raggruppa i liberali della Ue, ha fortemente irritato La Republique en Marche del presidente francese. Il capo della campagna di Macron per le Europee, Stephane Sejourne, ha chiaramente fatto capire che la collaborazione "è in pericolo". In base alla ricostruzione realizzata da diversi media francesi, Alde avrebbe accettato fondi per un totale di 425 mila euro dai colossi Google, Microsoft e Bayer.

Lite sui fondi per l'Alde, Macron rischia di restare col cerino in mano

In Francia finanziamenti di questo tipo sono illegali. Guidato da Guy Verhofstadt, il gruppo parlamentare di Alde sta da tempo conducendo colloqui per mettere in piedi un'alleanza elettorale con En Marche. Ma la dichiarazione di Sejourne è una doccia fredda: "Nessuno dei nostri europarlamentari si posizionerà nella prossima legislatura in un gruppo politico che tollera questi finanziamenti, che non sono coerenti con una vita democratica impeccabile". A quanto affermano Le Monde e France 2, i finanziamenti in oggetti sono serviti a pagare i vertici annuali del gruppo Alde sin dal 2014. Il portavoce dei liberali europei, Didrik de Schaetzen, ha ribattuto che questo tipo di finanziamenti sono "una prassi ampiamente diffusa, legale a livello europeo" e comunque rappresenterebbero al massimo "il 4% del finanziamenti complessivi del partito".