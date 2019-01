Gilet gialli, Drouet: "Incontro Di Maio". L'ala più moderata invece dice no

Gilet gialli, Drouet: "Bene Di Maio, pronto ad incontrarlo"

Eric Drouet, uno dei leader del movimento dei gilet gialli, plaude alla mano tesa del vice premier Luigi Di Maio. Contrariamente alla ex 'collega' Jacline Mouraud, esponente dell'ala piu' moderata, il camionista esponente della corrente dura afferma di "essere sempre molto contento delle varie espressioni di sostegno ai gilets-jaunes. Per noi e' un appoggio molto importante". Intervistato dall'Ansa, aggiunge che un incontro a Roma con Di Maio sarebbe "assolutamente fattibile".

ELEZIONI EUROPEE, MOURAUD (GILET GIALLI): 'NESSUN ACCORDO COL M5S'

Il contrario della Moraud, esponente dell'ala moderata che ha dato vita al "partito degli emergenti". L'invito di Luigi Di Maio a "non mollare" rivolto ai gilet gialli è "Inaccettabile. Il vostro vicepremier ha perso un'occasione per tacere". Lo dice in un'intervista a "Qn" Jacline Mouraud, attivista bretone di 51 anni, che ha dato vita alla protesta dei gilet gialli, pubblicando tre mesi fa un post che riassumeva "l'immensa collera" dei francesi. Moraud parla del proposito del leader M5S di vedere i rappresentanti del movimento di protesta ma di Veronique Rouillé e Yvan Yonnet che arriveranno sabato a Roma dice: "mai visti questi due. Non so chi siano". Del M5S dice di conoscere "Poco. So che è una formazione ibrida nata dal web, secondo me soprattutto di destra. Ho letto che Di Maio è in difficoltà e cerca alleati in vista delle elezioni europee: per questo gli interessano i Gilets jaunes. Che fanno gola - guarda caso - anche a Florian Philippot, ex numero 2 del Fronte nazionale. Tutti lì come mosche sul miele. Ci sono somiglianze che non ingannano: Philippot ha depositato il marchio Gilets jaunes per esserne l'unico proprietario, proprio com'è successo ai Cinquestelle che hanno un padrone che si chiama Casaleggio. Altro che potere al popolo".

MORAUD: "I GILET GIALLI NON SARANNO UN PARTITO ALLE EUROPEE, PENSIAMO AL LUNGO TERMINE"

Moraud smentisce di avere intensione presentarsi alle elezioni europee, alla guida di una lista politica. "Il mio obiettivo è dar vita a un partito per il lungo termine, non per le Europee, alle quali comunque non ci presenteremo. Vogliamo dar voce a tutti coloro che rispettano la democrazia, non ai provocatori che chiedono le dimissioni di Macron". A molti in Italia non dispiacerebbero le dimissioni di Macron. E a lei? "Toglietevelo dalla testa: Macron vincerà le elezioni e ritroverà la legittimità che gli permetterà di ripartire".