Europee, nomine: Macron dà il via al ballo: spinge Barnier, ma avrà Vestager

Elezioni europee: nomine; Macron vede socialisti, liberali, Visegrad e Merkel

Giro di incontri del presidente francese, Emmanuel Macron, a poche ore dal vertice dei capi di Stato e di governo che inizierà tra poche ore a Bruxelles: il capo dell'Eliseo è determinato a giocare un ruolo centrale nella scelta della leadership delle istituzioni comunitarie, a cominciare dalla nomina del presidente della Commissione. Prima del Vertice informale di questa sera, Macron avrà una serie di incontri bilaterali o multilaterali con altri 9 capi di Stato e di governo. Alle 13 Macron ha organizzato un pranzo con alcuni leader liberali e socialisti. Saranno presenti lo spagnolo Pedro Sanchez e il portoghese Antonio Costa per il campo socialista e il belga Charles Michel e l'olandese Mark Rutte per il campo liberale.

Macron vede anche i leader del gruppo di Visegrad. Barnier e Vestager nomi forti

Alle 16 Macron avra' un incontro con i primi ministri del gruppo di Visegrad: l'ungherese Viktor Orban, il polacco Mateusz Morawiecki, lo slovacco Peter Pellegrini, più lo sloveno Marjan Sarec. Alle 17 Macron avrà un incontro bilaterale con il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, mentre appena prima del Vertice vedrà la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Secondo le indiscrezioni Macron sembra intenzionato a difendere due ipotesi per la presidenza della Commissione: il francese Michel Barnier, che appartiene alla famiglia del Ppe ma è molto vicino alle posizioni progressiste dello stesso Macron, e la danese Margrethe Vestager, che era tra i candidati per la leadership Ue dell'Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa.