Elezioni europee, Orban: "Il Ppe non mi caccerà, nessuna alleanza con Salvini"

Elezioni Europee, Orban: "Il Ppe non ci caccerà"

Il leader del gruppo di Visegrad non molla il principale partito dell'Europarlamento. Il Ppe deve spezzare la continuità con la commissione Juncker se vuole vincere alle europee. Lo dice il premier ungherese Viktor Orban in un'intervista a Repubblica: "Se il Ppe vuole vincere in Europa centrale, deve dire: Juncker è il passato. Weber e' il futuro". Ormai, secondo Orban, almeno nell'Europa centrale, Juncker e' percepito come elemento negativo, che non ha saputo gestire le migrazioni.

Elezioni europee, Orban smentisce l'ipotesi di un'alleanza con Salvini

Orban risponde a chi lo accusa di volere provocare la sua espulsione dal Ppe: "La sinistra attacca sempre qualcuno, se non noi, allora gli italiani e gli austriaci saranno i prossimi". Se il suo partito (Fidesz) venisse espulso, entrerebbe in qualche tipo di alleanza o cooperazione con la Lega italiana? "Non mi piacciono le persone che indossano bretelle e cintura allo stesso tempo. Bisogna avere una strategia. Siamo nel Ppe e ci restiamo. Non esiste un piano B".