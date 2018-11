Elezioni europee, il Ppe sceglie il suo candidato: sfida Weber-Stubb. Chi sono

Elezioni europee, Weber e Stubb si giocano la candidatura del Ppe al post Juncker

Il Ppe, il più numeroso gruppo al Parlamento europeo, riunito a congresso ad Helsinki sceglierà giovedì il suo candidato di punta (spitzenkandidat) alle elezioni europee a maggio del 2019 per guidare l'esecutivo comunitario e succedere al lussemburghese Jean-Claude Juncker.

Ppe, il falco Weber sostenuto da Merkel e Orban

Il duello è tra il tedesco Manfred Weber, leader dei Popolari al Pe, sostenuto tra gli altri da Angela Merkel, Forza Italia e dal premier ungherese Viktor Orban, che è dato per favorito, ed il finlandese Alex Stubb, già premier dal 2014 al 2015 e dal 2017 vice-presidente della Banca Europea degli Investimenti. Tra le personalità di rilievo presenti al Congresso oltre ai presidenti di Commissione, Consiglio europeo e Parlamento Ue, Juncker, Donald Tusk e Antonio Tajani, anche la cancelliera Merkel, il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier e Silvio Berlusconi.

Ppe, il finlandese Stubb: "Salvini non farà parte del mio partito"

"Salvini" e il leader polacco del Pis "Kaczynski non faranno mai parte del Ppe dove sto anche io". Lo afferma l'ex premier finlandese Alex Stubb, uno dei due candidati di punta dei Popolari europei per guidare la Commissione europea e succedere al lussemburghese Jean-Claude Juncker dopo le europee. Nella corsa per diventare capolista del Gruppo Stubb sfida il favorito Manfred Weber. "Se ho paura dei populisti? No - precisa Stubb -, ma di sicuro non fara' mai una coalizione con loro" o con personalita' "tipo Salvini, perche' non condivido i suoi valori i suoi discorsi di odio che inneggiano alle paure. Di certo lavorero' con chiunque abbia a cuore una soluzione europea".