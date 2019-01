Gilet gialli candidati alle europee. Pronta la lista per le elezioni

Elezioni Europee: una lista 'gilet gialli' si presenterà alle urne

Una lista intitolata "gilet gialli" ha annunciato ufficialmente che si presentera' alle elezioni europee in Francia. La lista, si legge in un comunicato, sara' completata a "meta' febbraio". Tra i dieci nomi già in lista, figurano persone tra 29 e 53 anni, con professioni di diverso genere: dall'autista, all'avvocato, passando per casalinga e dipendente pubblico.

Elezioni Europee, lista gilet gialli: 'Trasformiamo collera in umanità'

"Il movimento sociale di cittadini nato nel nostro Paese il 17 novembre 2018 fa trasparire la necessita' di trasformare la collera in un progetto politico umano, capace di fornire risposte ai francesi, che sostengono il movimento da mesi": e' quanto si legge nel comunicato diffuso dalla lista dei gilet gialliin corsa per le elezioni europee di maggio, di cui l'infermiera di 31 anni, Ingrid Levavasseur, e' ufficialmente capolista.