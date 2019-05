Elezioni europee Regno Unito, i cittadini Ue: "Non ci hanno fatto votare"

ELEZIONI EUROPEE: CITTADINI UE IN GB: 'NON SIAMO STATI INSERITI NELLE LISTE ELETTORALI"

Cittadini della Ue residenti in Gran Bretagna sono stati respinti oggi ai seggi, dove si erano recati per votare, come loro diritto, per candidati britannici al Parlamento Europeo, perché i loro nomi non sono stati inseriti nelle liste elettorali. E' quanto si legge sul sito del 'Guardian' che afferma che sta ricevendo in redazione decine di telefonate di denuncia. Tra queste quelle dei cittadini tedeschi, Kat Sellner e Moritz Valero, che sono rimasti "scioccati" quando gli è stato detto che non potevano votare anche se avevano inviato il modulo per scegliere di votare in Gran Bretagna il due maggio scorso.

"E' inaccettabile che questo governo e questi funzionari elettorali discriminino i cittadini europei, non riusciranno a mettermi a tacere", ha detto Valero. Dai seggi spiegano che i nomi dei cittadini europei sono assenti per errori amministrativi, perché i moduli per optare per votare candidati britannici, e non dei Paesi di origine, non sarebbero arrivati in tempo. I preparativi per la partecipazione alle elezioni europee sono stati fatti in gran fretta in Gran Bretagna, dopo che è stata rinviata l'uscita di Londra dalla Ue fissata originariamente al 29 marzo.