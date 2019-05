Elezioni europee, sará alleanza Ppe-Pse-Alde. Cattive notizie per l'Italia

Le ultime proiezioni sulla distribuzione dei seggi nel nuovo Parlamento europeo non lasciano dubbi: a reggere le sorti della nuova Europa sarà una alleanza tra Popolari e Socialisti (giá oggi alleati di governo) con l'aggiunta dei liberali che diventano l'ago della bilancia della nuova Eurocamera.

PPE E SOCIALISTI NON HANNO LA MAGGIORANZA

Secondo gli ultimi dati disponibili infatti al Partito popolare vanno 179 seggi al 23,83%, ai Socialisti e Democratici 152 al 20,24%, e ai Liberali 105, al 13,98%. Quarti i Verdi con 69 europarlamentari al 9,19%, seguono i Conservatori Ecr a 60 con il 7,99%, mentre l'Enf (il gruppo della Lega di Salvini) avrebbe 60 seggi al 7,99% e l'Efdd (il gruppo dei Cinque Stelle e di Farage) 51 al 6,79%. La Sinistra Gue ottiene 38 seggi al 5,06.

FONDAMENTALE IL SOSTEGNO DEI LIBERALI

Risulta dunque evidente che il Partito popolare e i socialisti del gruppo S&D non sarebbero sufficienti ad ottenere la maggioranza dei seggi poiché si fermerebbero a 331, quando la maggioranza necessaria per governare é si 366 poltrone. Serve dunque una 'stampella' che arriverà con tutta probabilità dall'Alde, il gruppo liberale che é anche in pole position per esprimere il presidente della Commissione.

A BRUXELLES UNA AGENDA DI CENTRODESTRA

Si va dunque rafforzando l'asse di centrodestra, mentre perdono terreno in proporzione i socialisti. Se infatti il Ppe continua a mantenere la maggioranza relativa, e sará dunque centrale nel definire l'agenda del nuovo governo europeo, i socialisti saranno meno influenti. E i Liberali potranno imporre parte della loro agenda.

CATTIVE NOTIZIE PER L'ITALIA

Maggiore attenzione ai mercati, all'industria, rigore dei conti e riforma dell'Unione europea con il freno a mano tirato. Una cattiva notizia per l'Italia che in questo scenario dovrá fare i conti con un governo maggiormente conservatore, che mal digerirà le richieste di una maggiore solidarietà dal punto di vista economica.