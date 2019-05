Elezioni europee, Slovacchia destabilizzata: traballa il governo Smer-Sd

Slovacchia: rappresentanti Smer a Kosice chiedono dimissioni di Robert Fico

Le elezioni europee continuano a destabilizzare i governi nazionali. Dopo la Grecia, con la convocazione di elezioni anticipate, e le polemiche in Italia, succede anche all'Est. Alcuni rappresentanti di Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) di Kosice, nella Slovacchia orientale, hanno chiesto le dimissioni del leader del partito, Robert Fico. Lo riporta il quotidiano "Sme". La richiesta arriva ad alcuni giorni dalle elezioni europee, le prime dal 2006 in cui Smer non si e' piazzato in testa in termini di consensi. E' la prima volta che Fico affronta una richiesta di dimissioni cosi' esplicita. Il quotidiano "Dennik N" ha pubblicato la lettera, che e' stata inviata alla direzione del partito e a tutte le sezioni regionali e locali. In essa si chiede che Fico si faccia da parte e il testo contiene anche la richiesta di un congresso straordinario e il subentro del premier, Peter Pellegrini, alla guida del partito.

Slovacchia: Caputova ha presentato i primi tre membri della sua squadra

Nel frattempo la presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha presentato via social i primi tre nomi dei suoi collaboratori. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Si tratta di Marian Lesko, che assumera' il ruolo di consigliere alla politica interna; Juraj Rizman, futuro consigliere per gli affari ambientali e la societa' civile; e il giornalista Martin Strizinec, che sara' il portavoce del nuovo capo dello Stato. Caputova ha detto che rivelera' nuovi nomi gradualmente. Lesko e' un commentatore politico e giornalista che ha lavorato con diverse testate, dal quotidiano "Pravda" allo "Sme", ma anche con "Radio Free Europe". Strizinec e' stato invece per quasi cinque anni il presentatore del piu' popolare programma politico del servizio pubblico Rtvs. Rizman e' un ambientalista e rappresentante di Greenpeace in Slovacchia.