Elezioni europee sondaggi: in Francia Macron torna in testa davanti a Le Pen

Elezioni europee, sondaggi in Francia: En Marche di Macron al 22%, +2% sul partito della Le Pen

La République En Marche (Lrem), il partito del presidente francese, Emmanuel Macron, è in testa nei sondaggi in vista delle elezioni europee del 26 maggio, in leggero vantaggio sulla partito di estrema destra di Marine Le Pen, il Rassemblement National (Rn). E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato da Le Figaro, secondo il quale Lrem conquisterebbe il 22%, precedendo Rn di 2 punti percentuale.

Macron torna a salire dopo la visita al Salone dell'Agricoltura

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha approfittato della visita al Salone dell'Agricoltura di Parigi, effettuata il 23 febbraio scorso, per lanciarsi nella campagna elettorale delle elezioni europee di maggio prossimo. "La forza dei nostri territori, del nostro paese, non sarebbe la stessa senza la nostra Europa", ha detto il presidente francese. La prima settimana di marzo, il titolare dell'Eliseo lancerà il suo progetto europeo, che dovrebbe rappresentare il seguito del suo discorso alla Sorbona, pronunciato nel settembre del 2017. Per contrastare l'avanzata dei populismi, Macron vuole insistere su una "Europa che protegge". Intanto, il partito del presidente francese, La République en marche, sta preparando la lista dei candidati che si presenteranno alle elezioni europee. Restano parecchi dubbi sulla scelta del capolista. Tra i nomi più accreditati per il momento vi è quello di Nathalie Loiseau, attuale ministro per gli Affari europei. "Non sono candidata", ha dichiarato la stessa Loiseau, dicendosi però "disponibile per la campagna elettorale". Diversamente dai partiti di opposizione, che hanno scelto volti nuovi e giovani per le europee, La Re'publique ne marche preferisce puntare su un candidati che abbiano esperienza.