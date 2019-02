Europee sondaggi: niente maggioranza Ppe-Pse. Su i sovranisti. Boom Lega-M5s

Europee: proiezioni Pe, Ppe prima forza. Sovranisti 153 seggi

Il Partito Popolare Europeo dovrebbe confermarsi come prima forza politica nel prossimo Parlamento europeo con 183 deputati, mentre i tre gruppi che rappresentano le destre sovraniste potrebbero ottenere 153 seggi, secondo la prima proiezione pubblicata oggi dall'Europarlamento in vista delle elezioni europee di maggio. Tra i gruppi sovranisti, l'Europea delle Nazioni e delle Liberta' (a cui appartiene la Lega) dovrebbe ottenere 59 seggi contro i 51 dei Conservatori e riformisti europei (a cui appartengono Fratelli d'Italia) e i 43 dell'Europa della liberta' e della democrazia diretta (a cui appartiene il Movimento 5 Stelle).

Europee: proiezioni Europarlamento, 27 seggi a Lega e 22 a M5S

La delegazione della Lega al Parlamento dovrebbe passare da 6 a 27 deputati, diventando la seconda piu' grande dopo la Cdu tedesca. E' quanto emerge dalla prima proiezione pubblicata dall'Europarlamento in vista delle elezioni europee di maggio. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe passare da 14 a 22 deputati. In netto calo, invece, il Partito Democratico e Forza Italia che dopo il voto di maggio dovrebbero conservare rispettivamente 15 e 8 deputati contro i 31 e 13 attutali. La proiezione dell'Europarlamento indica 4 deputati italiani per il gruppo dei Conservatori e riformisti europei a cui appartiene Fratelli d'Italia.