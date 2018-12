Elezioni europee, sovranisti sempre più forti: ora c'è anche la Spagna

ELEZIONI EUROPEE, L'ASSE SOVRANISTA SEMPRE PIU' FORTE

Le fila dello schieramento sovranista continuano a ingrandirsi. Al lungo elenco composto da Italia, Francia, Olanda, Germania, Austria, Ungheria, Svezia e non solo, si è aggiunta improvvisamente anche la Spagna. In vista delle elezioni europee il progetto sovranista-conservatore prende sempre più corpo. E travalica confini fino a poco tempo fa sconosciuti e insperati per i leader sovranisti. Vale a dire i Pirenei.

ELEZIONI EUROPEE, DALLA SPAGNA NUOVA FORZA ALL'ASSE SOVRANISTA

A dare nuova linfa allo schieramento che si propone di sovvertire l'ordine costituito in Unione europea dopo le elezioni europee della prossima primavera ci ha infatti pensato l'Andalusia, da dove emerge con forza il partito di ultradestra Vox, guidato dal neo franchista Santiago Abascal. Non a caso Marine Le Pen, ma anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si sono complimentati con forza con il 42enne leader andaluso, teorica della "reconquista" anti islamica.

SOVRANISTI, CHE COSA SIGNIFICA L'ARRIVO DI ABASCAL

In pochi si aspettavano di poter trovare una sponda in terra spagnola, tradizionalmente ostile all'estrema destra dopo il crollo del regime di Franco. Qui le forze antagoniste si erano finora concentrate sull'ala sinistra di Podemos mentre il malcontento non aveva trovato sfogo verso destra. Una situazione che è finita con l'arrivo di Vox.

ELEZIONI EUROPEE, LE MIRE DELL'ASSE SOVRANISTA

Abascal si aggiunge a Matteo Salvini in Italia, Marine Le Pen in Francia, Alex Gauland dell'Afd in Germania, Sebastian Kurz in Austria, Geert Wilders in Olanda, Viktor Orban in Ungheria, Jimmie Akesson in Svezia e tanti altri protagonisti dalla Finlandia alla Danimarca, dalla Repubblica Ceca alla Slovacchia. Lo schieramento sovranista è sempre più nutrito e nel mirino ci sono le urne comunitarie.