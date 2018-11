Elezioni europee, Weber candidato alla presidenza della Commissione Ue

Ue: il Ppe candida il tedesco Weber per la Commissione

Il Partito popolare europeo (Ppe) ha eletto come suo candidato per la Commissione europea alle elezioni del 2019 il tedesco Manfred Weber. Secondo i risultati ufficiati in via ufficiale successivamente, Weber ha ottenuto 492 dei 619 voti dei delegati, mentre Stubb 127. Due voti sono stati annullati. Se il Ppe resterà la prima forza al Parlamento europeo dopo le elezioni di maggio, Weber potrebbe pretendere la successione a Juncker alla guida della Commissione Ue.

Ecco chi è Manfred Weber. Con lui possibile l'accordo coi sovranisti?

Weber, che guida il gruppo del Ppe all'Europarlamento, si è presentato come un moderato in grado di superare le divisioni interne alla formazione, che è in calo a causa dell'ascesa dell'estrema destra sullo sfondo della crisi migratoria nell'Ue. Il ruolo di presidente della Commissione Ue è occupato dal 2004 senza discontinuità da un membro del Ppe. E con Weber ora si aprono spiragli nuovi per il Ppe. Era infatti il candidato più possibilista su un'eventuale alleanza con i sovranisti, mentre Stubb l'aveva esclusa a chiarelettere, dicendo che non ci sarebbe stato mai spazio nel Ppe per uno come Matteo Salvini.

Ue: Merkel, con Weber un ponte verso la sfida europea

La "benedizione" di Angela Merkel a Manfred Weber per la nomina a candidato di punta del Ppe per la guida della Commissione Ue non si e' fatta attendere: "Weber con un discorso meraviglioso ha aperto un importante ponte tra il proprio Paese e la sfida europea", ha detto la cancelliera a Helsinki. Il Partito popolare europeo ha scelto questa mattina a grande maggioranza l'esponente della Csu (i cristiano-sociali bavaresi "fratelli" della Cdu di Frau Merkel) nonche' capogruppo del Ppe al Parlamento europeo per la sfida a presidente della Commissione.