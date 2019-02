Elezioni europee,la Cdu scarica Orban."Migranti? Se non condivide via dal Ppe"

Spaccatura nel Ppe, Cdu attacca Orban

La presidente della Cdu Annegret Kramp-Karrenbauer ha criticato il primo ministro ungherese Viktor Orban di aver danneggiato il Ppe e lo ha minacciato di interrompere il dialogo. In passato nel Ppe "abbiamo lavorato insieme ai partiti alleati perche' l'Europa crescesse insieme" ha detto Kramp-Karrembauer in un'intervista a Spiegel. "Questo obiettivo e' stato messo in pericolo dai recenti rimproveri non condivisibili e infondati di Fidesz e del suo leader Viktor Orban. Questi rimproveri indeboliscono e danneggiano il Ppe nel suo insieme" ha detto la presidente della Cdu.

La rottura Merkel-Orban può avere conseguenze sulle elezioni europee

"Dipende dalla parte ungherese provare che si sente ancora di appartenere al Ppe", ha continuato. Se in questo campo non ci dovesse essere piu' "una comune comprensione degli obiettivi del Ppe, il formato perderebbe di senso e dovrebbe di conseguenza finire" ha proseguito senza mezzi termini la neo eletta presidente della Cdu. Una mossa, quella della Cdu, che potrebbe però complicare i piani per il Ppe, visto che Orban è considerato l'anello di congiunzione tra il partito europeo di centrodestra e la destra sovranista, possibile alleato post elettorale.