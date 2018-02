Elezioni Francia, Macron prende doppia batosta alle suppletive: su la destra

Francia: doppia sconfitta del partito di Macron alle elezioni suppletive

Ampia vittoria a Belfort, messa in preventivo, successo a sorpresa nella Val d'Oise, banlieue di Parigi: la destra dei Republicains si è assicurata ieri entrambe le elezioni legislative suppletive, un primo segnale di rimonta per il nuovo leader, Laurent Wauquiez, e un ulteriore segnale di cedimento nella popolarita' di Emmanuel Macron. "Il Paese reale si e' espresso - ha detto il presidente dei Republicains - nonostante 8 mesi di comunicazione falsa, gli elettori hanno mandato un messaggio chiaro ad Emmanuel Macron e al governo. E' una sconfessione che punisce in modo severo la politica del governo".

Esulta destra Republicains, 'sconfessata République en Marche'

Le suppletive sono state necessarie a Belfort, nell'est del Paese, dove Jan Boucard si e' imposto ampiamente con il 59,18% dei voti su Christophe Grudler (La Republique en Marche-MoDem), fermo al 40,82%. Nella Val d'Oise, Isabelle Muller-Quoy (Lrem) si e' fermata al 48,55%, superata dal rivale di destar Antoine Savignat (51,45%). In entrambe le circoscrizioni, il partito di Macron aveva vinto agevolmente alle politiche di giugno. Le elezioni erano state poi annullate per irregolarità.