Elezioni Germania Turingia, in testa la Linke.L'ala estrema Afd insidia la Cdu

Germania, elezioni Turingia: Linke saldamente in testa

Tutto pronto per le elezioni statali che si tengono in Turingia in queste ore (domenica 27 ottobre), i sondaggi danno in testa Die Linke. Secondo una rilevazione condotta dall'emittente televisiva "Zdf", il partito ha il 28 per cento, incalzato a breve distanza dall'Unione cristiano-democratica (Cdu) con il 26 per cento. Partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) è terza con il 21 per cento. Seguono Spd (in gravissima crisi e al minimo storico), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), rispettivamente al 9, 7 e 5 per cento. Gli altri partiti ottengono complessivamente il 4 per cento.

Germania, elezioni Turingia: l'Afd si presenta con l'ala più estrema e insidia la Cdu

Se i dati venissero confermati, la coalizione tra La Sinistra, SpD e Verdi che governa la Turingia dal 2014, perderebbe la maggioranza. Il primo ministro del Land, l'esponente di La Sinistra Bodo Ramelow, dovrebbe quindi trovare nuovi alleati o formare un governo di minoranza. Sarà importante capire anche chi arriverà al secondo posto, anche perché l'Afd in Turingia ha connotati ancora più radicali che altrove, visto che candida Bjorn Hoecke, guida dell'Ala ("Die Fluegel"), corrente di ultradestra all'interno del partito. Nel caso di un sorpasso da parte della destra radicale le prime due forze della Turingia potrebbero essere le due ali estreme, dando un messaggio preciso anche a livello nazionale.