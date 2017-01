Elezioni Olanda, euroscettici al banco di prova

Olanda, si avvicina il voto, euroscettici in rimonta

Mentre in Italia la politica dibatte sull'opportunità o meno di andare a votare, in Olanda sono giá in campagna elettorale visto che il 15 marzo si terranno le elezioni politiche. Non si tratta di un voto qualunque. Non solo perché i Paesi Bassi sono al cuore dell'Europa, ma soprattutto perché quelle olandesi sono il banco di prova per le altre votazioni che si terranno in tutta l'Unione.

Nel 2017 al voto metà dell'Europa

Se a marzo vota l'Olanda, ad aprile sará la volta della Francia e poi in autunno della Germania. E se la situazione in Italia dovesse prendere una certa piega anche il Bel-paese si aggregherà al gruppo. Cosí a Bruxelles hanno gli occhi puntati su Amsterdam in attesa di vedere quali saranno i risultati delle urne.

I candidati: conservatori vs euroscettici

Sul campo di battaglia si confrontano una miriade di formazioni, ma i possibili premier sono due: l’attuale premier Mark Rutte, candidato del partito conservatore Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD), e il temuto leader del partito populista, euro-scettico e anti-islamico Partito per la Libertà (PVV), Geert Wilders.

Olanda cartina di tornasole per il resto dell'Europa

Gli ultimi sondaggi danno Wilders e Rutte testa a testa, ma da qui a marzo molte cose possono cambiare. Bruxelles é attenta ai cambi di umore della popolazione e spera in una discesa degli euroscettici. Questa anche se le possibilità di Wilders di governare sono bassissime. Anche se prendesse la maggioranza relativa dei voti non avrebbe le forze per guidare il parlamento. Lo scenario piú probabile sarebbe una alleanza tra centrodestra e centrosinistra per scongiurare un governo euroscettico.

Si dimette ministro Giustizia per scandalo 17 anni fa

Intanto a sette settimane dalle elezioni legislative olandesi il premier Mark Rutte perde il ministro della Giustizia, Aard van der Steur, costretto a dimettersi per uno scandalo di 17 anni fa per 4,7 milioni di fiorini (oggi sarebbero 2,1 milioni di euro) restituiti ad un signore della droga. Vicenda di cui il Parlamento non é mai stato informato. Van der Steur é il quarto deputato di primo piano del partito liberale Vvd del premier Rutte costrrtto a dimettersi da marzo 2015. Lo scandalo riguarda un accordo fatto da un viceministro della Giustizia esponente del Vvd, Fred Teeven, nel 2001 con un noto trafficante di droga, conosciuto solo come Cees H, cui vennero restituiti dei fondi (all'epoca in fiorini) che gli erano stati sequestrati in Lussemburgo quando gli inquirenti non riuscirono a dimostrare la provenienza illecita dei fondi.

Il raduno di Colbeza

Settimana scorsa si é tenuta a Coblenza, in Germania, il summit dei partiti della destra nazionalista battezzato "il contro summit europeo" che riunisce Frauke Petry, leader degli xenofobi tedeschi della Alternative fuer Deutschland (AfD), l'olandese Geert Wilders del partito anti-islamico della Liberta', l'austriaco Harald Vilimsky, segretario della formazione di estrema destra austriaca Fpoe (il cui leader e' pero' Heinz-Christian Strache che ha snobbato l'evento) ed il leader della Lega Nord, Matteo Salvini.