Elezioni politiche 2018,eurodeputati in fuga dall'Ue:Mussolini, Comi e... NOMI

Tu chiamale, se vuoi, elezioni. L'effetto urne si fa sentire anche dalle parti di Strasburgo. E così molti eurodeputati stanno pensando di fare il classico salto carpiato, tornando in Italia giusto in tempo per candidarsi alle elezioni politiche del prossimo marzo.

ALMENO 20 EURODEPUTATI IN FUGA DA STRASBURGO PER TORNARE IN UE

I parlamentari dell'Unione europea in procinto di tornare verso l'Italia sarebbero almeno una ventina. Tutto si deciderà prima del 29 gennaio, giorno della chiusura delle liste in vista del voto del 4 marzo. E così si inizia a giocare la solita partita tra segreterie di partito, candidati e aspiranti tali. Sui 73 eurodeputati italiani almeno 20 sperano di essere candidati in Italia con l'obiettivo di entrare all Camera o al Senato.

LA NECESSITA' DEI NOMI PER IL ROSATELLUM

I partiti ci stanno pensando seriamente a concedere il ritorno agli esuli europei, anche perché con il Rosatellum sarebbe quanto mai importante conare tra le proprie fila nomi "pesanti", in grado di portare preferenze e voti. Secondo alcune voci, Forza Italia potrebbe far rientrare alla base almeno 4 dei suoi 12 eurodeputati.

FI, ARRIVANO MUSSOLINI E COMI

In trattativa per il rientro ci sarebbero Alessandra Mussolini e Lara Comi, due "pesi massimi" in grado di portare con sé un discreto numero di preferenze. Anche Barbara Matera e Alberto Cirio ambiscono al ritorno in Italia per una candidatura alla Camera o al Senato. Secondo Repubblica, invece, Salvatore Pogliese potrebbe tornare in Sicilia per provare a diventare il nuovo sidnaco di Catania.

NEL PD RIECCO LA BONAFE'

Restando a destra, via da Strasburgo e Bruxelles anche Matteo Salvini e Angelo Ciocca, segretario ed eurodeputato della Lega Nord. Rientreranno anche Cesa e Fitto, impegnati a costruire la quarta gamba del centrodestra. A sinistra le defezioni dovrebbero essere in quantità minore. Ma tra chi sta pensando al rientro ci sono Pina Picierno, Nicola Caputo, Elena Gentile e la renzianissima Simona Bonafè.

IL PD IN PRESSING SU PITTELLA

Ma secondo i rumors il Pd sta provando a riportare a casa almeno uno dei big del team europeo: si parla di Gianni Pitellas, capogruppo del partito socialista europeo, oppure di David Sassoli, vicepresidente del parlamento europeo. Anche dalle parti del Nazareno hanno bisogno di voti.

M5S FERMO, COFFERATI E PANZERI PER LIBERI E UGUALI

Diverso il discorso per il Movimento 5 Stelle, che non dovrebbe candidare alle politiche nessun europarlamentare per non sconfessare il proprio modus operandi. Liberi e Uguali attingerà invece a piene mani dal bacino europeo con Sergio Cofferati, Flavio Zanonato, Antonio Panzeri e, probabilmente, Elly Schlein.