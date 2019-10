Elezioni Polonia risultati: Kaczynski tiene il potere. Ue piange, Meloni ride

Elezioni Polonia risultati: Kaczynski si conferma al potere

La Polonia resta nelle mani Jaroslaw Kaczynski. Il suo partito Diritto e Giustizia (PiS) è dato al 43,6%, il miglior risultato mai raggiunto, secondo un exit poll Ipsos emerso dai sondaggi all'uscita dei seggi in cui si è votato per le elezioni politiche. Se confermato, il risultato si tramuterebbe nella maggioranza assoluta in parlamento, con 239 seggi su 460, in cui entra per la prima volta l'estrema destra di Konfederacj (6,4%). "Abbiamo davanti a noi quattro anni di lavoro, e la Polonia deve cambiare ancora, in meglio", ha detto il leader del PiS.

Kaczynski rafforza la sua posizione di fronte all'Ue

Il governo in carica rafforza, così, la propria posizione dinanzi la Commissione Europea con cui ha ingaggiato un braccio di ferro per il controllo politico di Varsavia sulla magistratura. Il partito al potere ha avuto gioco facile di fronte a una opposizione troppo frammentata, e incapace di convincere gli elettori nelle aree rurali del sud e dell'est del Paese. A favore del PiS giocano i risultati economici: crescita del 5%, disoccupazione ai minimi storici da 30 anni (5,1%). Le aziende hanno difficoltà nel trovare lavoratori - centinaia di migliaia di polacchi sono emigrati nei paesi dell'Europa occidentale in cerca di stipendi piu' alti - costretti a reclutare cittadini stranieri residenti, per lo più ucraini. In calo anche il tasso di poverta' estrema (-4% nel 2016-2017), in parte come risultato del programma centrale del PiS denominato "500+" (116 euro al mese a partire dal secondo figlio, da giugno esteso alle famiglie con uno solo), anche se risalito al 5,4% nel 2018 a causa dell'inflazione. In caso di vittoria il PiS ha promesso l'istituzione di benefit e sussidi, tra cui l'innalzamento del salario minimo, controlli sanitari gratuiti per chi ha piu' di 40 anni, meno tasse per gli imprenditori e maggiori sostegni agli agricoltori.

Il programma di Kaczynski

Per ottenere il consenso elettorale dei giovani ha proposto di introdurre detrazioni fiscali per gli under 26. Al centro del suo programma elettorale anche la difesa a spada tratta dei valori della famiglia - con il sostegno della Chiesa cattolica - un discorso contro i valori liberali importati dall'Occidente, il monito contro le minoranze sessuali. Superata la retorica anti-migranti utilizzata con successo dal PiS nel 2015, negli ultimi anni la Polonia è diventata la prima destinazione di lavoratori stranieri, superando anche gli Usa secondo uno studio Ocse. Gioca anche a favore del PiS il fatto che il presidente Donald Trump abbia candidato la Polonia ad entrare nel programma Visa Waiver, che consentira' ai cittadini di poter viaggiare verso gli Stati Uniti senza dover affrontare il lungo processo burocratico del visto. Osservatori ed analisti politici hanno evidenziato, in caso di riconferma del PiS, il rischio di una crescente polarizzazione tra i diversi strati della popolazione polacca, in particolare tra città e campagne, tra l'ovest più progressista e l'est più conservatore e tra giovani ed anziani, con i primi più progressisti e i secondo che sostengono il governo uscente. Una riconferma dei conservatori nazionalisti avrà anche ripercussioni sui rapporti, già difficili, tra Varsavia e Bruxelles, col rischio che tornino ad esacerbarsi su diverse tematiche.

Meloni: "Complimenti all'amico Kaczynski"

"Da Fratelli d'Italia complimenti agli amici conservatori del PiS guidati da Kaczynski, per la vittoria alle elezioni parlamentari in Polonia. Una conferma che premia chi difende i propri cittadini e gli interessi nazionali, con buona pace dell'intellighenzia e di Bruxelles''. Lo scrive su twitter il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.