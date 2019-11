Elezioni presidenziali Romania:europeista Iohannis al ballottaggio con Dancila

ROMANIA: PRESIDENZIALI, BALLOTTAGGIO IOHANNIS-DANCILA

Si va al ballottaggio in Romania alle presidenziali tra il capo dello Stato uscente Kluas Iohannis e l'ex premier Viorica Dancila. Dopo lo spoglio quasi completo relativo al 99,1% delle schede elettorali, si conferma il successo al primo turno delle presidenziali del capo di stato uscente, il conservatore Klaus Iohannis con il 36,6% dei voti. Al secondo posto la ex premier socialdemocratica Viorica Dancila alla quale è andato il 23,8% delle preferense. Terzo il liberale Dan Barna con il 13,9%.

ROMANIA: L'EUROPEISTA IOHANNIS FAVORITO SULLA SOCIALDEMOCRATICA DANCILA, APPENA COSTRETTA ALLE DIMISSIONI DA PREMIER

Al ballottaggio del 24 novembre andranno pertanto Iohannis e Dancila, con il presidente uscente dato ancora favorito. Dancila, socialdemocratica, era stata costretta il mese scorso a lasciare la guida del governo, travolto dalle accuse di corruzione. Iohannis, 60 anni, leader del Partito nazional liberale, presidente dalla fine del 2014, ha commentato: "I rumeni come mai prima hanno in modo chiaro votato contro il Partito socialdemcratico". Si tratta di "un grande passo in avanti", ha sottolineato il presidente, che ha poi esortato gli elettori a recarsi in massa alle urne tra due settimane "per cacciare definitivamente il Psd".