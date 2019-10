Elezioni Regno Unito, Johnson verso il trionfo. Tory 17 punti sopra i Labour

Elezioni Uk: sondaggio mostra distacco record per Tory, +17% su Labour

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, e il partito conservatore, staccano della cifra record di 17 punti percentuali i rivali laburisti in un sondaggio pubblicato nel giorno dell'avvio della campagna elettorale per il voto del 12 dicembre. La ricerca, condotta da Ipsos Mori e pubblicata da Evening Standard, mostra i Tory in crescita dell'8% rispetto a settembre, con un livello di gradimento del 41%; il Labour di Jeremy Corbyn, invece, rimane fermo al 24%, seguito dai LibDem al 20% e dal Brexit Party di Nigel Farage, in calo al 7%. Si tratta della percentuale piu' alta per i conservatori dal giugno 2018 e il distacco dal Labour è il più ampio mai registrato dall'aprile 2017. Allo stesso tempo, balza avanti nei sondaggi anche Johnson, che registra il record di consensi personali dal 2017: il 46% degli intervistati si è detto soddisfatto contro il 44% di insoddisfatti. Si è espresso in modo positivo per Corbyn appena l 15% degli intervistati, contro il 75% che si è detto non soddisfatto.

Brexit: Johnson, se saro' eletto "al massimo entro gennaio"

Se il popolo voterà per i conservatori, "potremo essere fuori dalla Ue al più tardi entro gennaio del prossimo anno". Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, rispondendo alla domanda di un giornalista durante una visita a un ospedale nell'East Midlands, mentre di fatto è praticamente aperta la campagna elettorale in vista del voto anticipato del 12 dicembre.