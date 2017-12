Elezioni Russia, ecco tutti i candidati alla presidenza che sfideranno Putin

Elezioni Russia, ecco tutti i candidati alla presidenza: campagna elettorale al via

Il partito liberale russo Yabloko indicherà il suo leader e cofondatore, Grigory Yavlinsky come candidato per le presidenziali del 2018 durante il congresso che si terrà dal 21 al 22 dicembre. Yavlinsky ha già partecipato, senza successo, alle elezioni presidenziali nel 1996 e nel 2000.

Vladimir Putin deve sciogliere la riserva

La campagna elettorale dovrebbe iniziare già questo mese e sono molti i candidati in corsa anche se quello più accreditato e cioè il presidente in carica, Vladimir Putin non ha ancora sciolto la riserva. Oltre a Yavlinsky, in corsa anche il leader del Partito liberal democratico della Russia (LDPR) Vladimir Zhirinovsky e la conduttrice televisiva Ksenia Sobchak. Volti noti e altri molto meno noti come Alexander Chukhlebov, Andrei Bogdanov, Boris Yakemenko, Rakhman Yansukov, Boris Titov, Elena Semerikova, Sergei Polonsky, Irina Volynets e Yekaterina Gordon. Attende infine solo il via libera formale dal congresso del partito comunista Gennady Zyuganov.