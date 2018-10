Elezioni Ue 2019, Calenda ci riprova: "Con un Fronte Repubblicano mi candido"

CALENDA: "VORREI FONDARE NUOVO FRONTE REPUBBLICANO E CANDIDARMI ALLE ELEZIONI EUROPEE"

"Cosa vorrei fare nel futuro? Fondare il Fronte repubblicano e presentarmi alle elezioni europee''. A dirlo è Carlo Calenda a 'Un giorno da pecora', la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Calenda ci riprova dopo il fallimento della cena Pd che aveva proposto a Renzi, Gentiloni e Zingaretti.

ELEZIONI EUROPEE 2019, CALENDA CI RIPROVA

Rinnoverà, comunque, la tessera del Pd? ''Certo, l'anno prossimo la rifarò, non mollo'', ha risposto l'ex ministro che ha auspicato: "Il Pd non si presenta alle prossime elezioni e contribuisce a fondare questo fronte. Ovviamente ci sono persone di grande qualità nel partito, ad esempio sostengo che Gentiloni abbia le qualità per guidare questo fronte'' e mi piacerebbe partecipasse "+Europa, ad esempio'', mentre "il mondo di Liberi e uguali secondo me lo rappresenta meglio uno come Giuliano Pisapia''.