Elezioni Ue 2019,il piano Renzi:asse con Macron-Tsipras e Timmermans candidato

UE: RENZI, ALLEANZA DA MACRON A TSIPRAS? ASSOLUTAMENTE SI'

"Una alleanza da Macron a Tsipras? "Assolutamente si'". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta. "E secondo me il miglior candidato alla presidenza della commissione Ue di questo rassemblement e' Franz Timmermans ".

Renzi, per Salvini vale "prima gli ungheresi"

"Noi facemmo una battaglia in Europa parzialmente vinta per cambiare le regole europee. Juncker ha comunicato la flessibilita' con cui abbiamo fatto molte misure che hanno rimesso in moto l'economia. Noi dicemmo che chi non rispetta le regole europee, sui migranti, non doveva essere finanziato, e ho fatto una battaglia contro Orban. Noi abbiamo ottenuto la relocation obbligatoria, e io dicevo se Orban non accoglie i migranti non prende i soldi. Salvini anziche' fare l'accordo con quelli come noi, lo ha fatto con Orban. Per Salvini il 'prima gli italiani' si traduce 'in prima gli ungheresi'", ha detto ancora Renzi.