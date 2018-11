Elezioni Ue, Salvini lancia "Altra Europa". Frontrunner il polacco Kaczynski?

Europee: Salvini e slogan Altra Europa, idea puntare su Kaczynski

Al momento nell'agenda della Lega c'e' solo la manifestazione di piazza del Popolo dell'8 dicembre a Roma. Dal palco dovrebbe parlare solo Matteo Salvini ma non e' ancora stata decisa alcuna scaletta. La manifestazione sara' l'occasione non piu' per lanciare un'Opa su Roma (il ministro dell'Interno ha di nuovo stretto rapporti cordiali con la sindaca Raggi) ma per rivendicare il dl sicurezza e preparare le prossime Europee. E' gia' pronto lo slogan: mentre Berlusconi punta su 'Altra Italia', il 'refrain' del partito di via Bellerio dovrebbe essere l''Altra Europa' (ma non cambiera' il simbolo). Quindi una battaglia non contro le istituzioni europee ma contro quello che viene definito "il vecchio sistema".

Kermesse dei sovranisti europei a marzo

E' allo studio, riferiscono fonti parlamentari leghiste, l'idea di organizzare a marzo una kermesse nella Capitale per unire tutti i 'sovranisti' europei. Il segretario della Lega sara' in prima fila, l'obiettivo - spiega un esponente del Carroccio - e' di portare 40 dei 72 parlamentari previsti all'Europarlamento. Intanto la prossima settimana Meloni e Fitto presenteranno il nuovo soggetto politico che punta ad essere un ponte di collegamento tra l'alleanza internazionale dei populisti e il Ppe. Ma la "Lega delle Leghe d'Europa" potrebbe schierare come ariete dell''Altra Europa' non Salvini ma Kaczynski, il capo di Diritto e Giustizia, un partito di destra radicale che guida il governo dal 2015, negli ultimi anni ha spesso litigato con l'Unione Europea. Partito considerato il netto favorito per le elezioni europee del maggio 2019. "Delle europee me ne occupero' quando saro' a Bruxelles", spiega il vicepremier lasciando il Transatlantico dopo la discussione sul dl sicurezza.