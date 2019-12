Elezioni Uk 2019, Brexit: tappe forzate per gennaio. Possibile voto a Natale

Elezioni Uk 2019: l'agenda, tappe forzate per Brexit 31 gennaio

Con la maggioranza schiacciante prospettata per Boris Johnson, è possibile che già il sabato prima di Natale, 21 dicembre, si voterà l'accordo della Brexit e che passerà alla Camera dei Lord tra Natale e Capodanno. Ma ecco il cronoprogramma che porterà alla realizzazione della Brexit.

- 13 dicembre: nuovo governo. Se dovesse confermata la maggioranza, Johnson si recherà a Buckingham Palace per essere ufficialmente nominato premier dalla regina Elisabetta II.

- 17 dicembre: il Parlamento riprende l'attività.I parlamentari neoeletti sceglieranno uno speaker della Camera dei Comuni e probabilmente riconfermeranno Lindsay Hoyle, che è stato eletto il 4 novembre scorso. I 650 parlamentari fanno quindi il giuramento.

- 19 dicembre: il discorso della regina.Johnson punta a muoversi rapidamente per definire l'agenda legislativa del suo governo. La regina leggerà l'elenco delle azioni che il premier spera di portare a termine in una cerimonia nella Camera dei Lord.

- 31 gennaio: giorno della Brexit. La Gran Bretagna dovrebbe lasciare l'Unione europea il 31 gennaio, la quarta scadenza dal referendum del 2016.Johnson con la vittoria schiacciante cercherà di fare approvare a Westminster i termini di uscita che ha concordato con Bruxelles.

- 1 luglio: scadenza trattative commerciali.Se andrà in porto la Brexit, la Gran Bretagna entrerà in una fase di transizione in cui le sue relazioni con l'Ue rimarranno le stesse fino al 31 dicembre 2020. Ciò con lo scopo di concedere alle due parti il ​​tempo di concordare un nuovo partenariato commerciale e di sicurezza.

La Gran Bretagna può chiedere di prorogare il periodo di uno o due anni, ma dovrà informare l'Ue della sua richiesta entro il primo luglio. In seguito, non vi saranno ulteriori opportunità di proroga.

- 31 dicembre 2020: la transizione termina.La data in cui le relazioni esistenti tra la Gran Bretagna e l'Ue verranno definitivamente interrotte.Senza un nuovo accordo o un'estensione del periodo di transizione, il commercio transnazionale, i trasporti e una tanti altri legami rischiano di essere interrotti.