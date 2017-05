Elezioni Uk, Corbyn riesce nell'impresa: rimonta su May

Il segretario del labour, Jeremy Corbyn

Forte di un vantaggio di almeno il 15% nelle intenzioni di voto dei britannici Theresa May aveva chiamato le elezioni. L'obiettivo era stravincere nelle urne per avere a Westminster una maggioranza solida che le permesse di affrontare i prossimi cinque anni di governo (e le trattative sulla Brexit) da un punto di forza. Ma May non ha fatto i conti con Jeremy Corbyn, il segretario del partito laburista che nonostante ogni pronostico sta riuscendo nell'impresa di rimontare i Tory.

Labour in rimonta sui Tory

Stando all'ultimo sondaggio del Sunday Telegraph, il Labour ha solo sei punti di distacco dai Tories, quando mancano meno di due settimane al voto dell'8 giugno, attestandosi al 38% delle preferenze contro il 44% dei conservatori. I liberaldemocratici sono al 7% e l'Ukip al 4%. Corbyn é infatti riuscito nell'impresa di recuperare nove punti in una manciata di giorni, segno che il vantaggio della May non era cosí solido come rilevavano i sondaggisti.

Vittoria possibile, Corbyn ci crede

La chiave di volta per il successo dei laburisti sono le donne. Se a metà maggio solo il 31% delle donne diceva di voler votare laburista, questa settimana le preferenze sono balzate al 40%, solo un punto in meno rispetto ai Tories. Di Corbyn infatti piace il messaggio sociale, di uno stato che aiuta le famiglie e le classi sociali piú in difficoltá.

La paura della Brexit spinge il voto a sinistra

Tra la classe operaia, ma non solo, in molti pensano poi che il referendum sulla Brexit sia stato un grande errore e se potessero tornare indietro non appoggerebbero piú il Leave. Ne sono convinti i tanti operai che lavorano in aziende non britanniche, che hanno capito di poter perdere il posto di lavoro. Ma ne sono sempre piú convinti anche gli agricoltori, che perderebbero gli aiuti della Pac. E i bancari, che sarebbero espulsi dal prezioso mercato europeo. Insomma, ora che la Brexit si avvicina in molti realizzano di aver fatto un errore madornale a dare retta all'Ukip, che infatti é crollato al 4%.