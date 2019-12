Elezioni Uk, Tony Blair all'assalto di Corbyn: "Socialismo folle"

GB: Tony Blair striglia Corbyn e il suo "socialismo folle"

L'ex primo ministro laburista britannico Tony Blair, ha strigliato la "quasi comica indecisione" di Jeremy Corbyn su Brexit e il suo "folle socialismo rivoluzionario", come si sta preparando la successione della leadership laburista dopo la sua storica sconfitta elettorale. In un discorso a Londra, Tony Blair, capo di governo dal 1997 al 2007, ha detto che il Labour rischia di essere "rimpiazzato" se non riesce a "rinnovarsi" come alternativa credibile ai conservatori. Il partito ha subito la peggiore sconfitta nelle elezioni legislative dal 1935. Con l'annunciato addio di Jeremy Corbyn, si pone la questione del suo orientamento, che negli ultimi anni è stato molto di sinistra. Dopo aver convertito i laburisti ad un presunto liberalismo, Tony Blair, l'unico leader laburista vittorioso degli ultimi 45 anni, ha denunciato il fallimento del partito nel "prendere una posizione chiara e attenersi ad essa" sulla Brexit.

Labour Party devastato dopo le elezioni Uk

Jeremy Corbyn ha condotto una campagna elettorale promettendo di negoziare un nuovo accordo Brexit che avrebbe sottoposto a un referendum sul mantenimento nell'Unione Europea, pur rimanendo "neutrale" tra le due opzioni. Secondo Tony Blair, il partito laburista avrebbe dovuto accettare l'esito del referendum del 2016 - dove il 52% dei britannici ha deciso di lasciare l'UE -, ha criticato l'accordo Brexit del governo e ha difeso con maggior vigore il fatto che "la decisione finale dovrebbe spettare al popolo". "Con un'altra leadership di partito", ha proseguito, "avremmo mantenuto più voti nei settori tradizionalmente lavorativi", ha detto, "la maggior parte di coloro che votano per il mantenimento nell'Unione Europea". "Abbiamo seguito un percorso di indecisione quasi comica", ha denunciato. Secondo Blair, "politicamente", Jeremy Corbyn è stato percepito come "fondamentalmente opposto a ciò che il Regno Unito e i paesi occidentali difendono", ha incarnato "il socialismo rivoluzionario pazzo", incapace di sedurre l'elettorato laburista. Il partito si riunirà a gennaio per definire il programma di uscita del leader settantenne e l'elezione del suo sostituto.