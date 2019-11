Elezioni Uk, un think tank boccia i programmi di Tory e Labour: Non credibili

GB: THINK TANK, PROGRAMMI ELETTORALI DI TORIES E LABOUR NON SONO CREDIBILI

I piani di spesa presentati dai Conservatori e dai Laburisti nei rispettivi programmi elettorali non sono credibili. A bocciare le promesse elettorali dei due maggiori partiti britannici è il think tank economico Institute of Fiscal Studies (Ifs), in vista delle elezioni del 12 dicembre. I Laburisti, in caso di vittoria, hanno promesso di scuotere l'economia britannica attraverso la rinazionalizzazione di alcune industrie chiave, con massicci investimenti per la spesa sanitaria e le infrastrutture e garantendo l'accesso gratuito alla banda larga.

"PIANI DI SPESA NON CREDIBILI"

I Conservatori hanno invece promesso di realizzare la Brexit entro il 31 gennaio nel caso, assai probabile, che escano vincitori dal voto. I Tories nel programma prevedono di aumentare la spesa per la sanità, la scuola, la polizia e i trasporti ferroviari, oltre a contenere l'immigrazione e stipulare nuovi accordi commerciali con Usa e altre nazioni extra Ue. "Se dovessero vincere, è molto probabile che i Conservatori finiscano per spendere più di quanto previsto dal loro programma e quindi dovranno aumentare le tasse o fare maggiore debito", ha spiegato l'economista Paul Johnson, direttore dell'Ifs. "Le possibilità che riescano a mantenere bassa la spesa nell'arco dei cinque anni di legislatura appaiono remote", ha aggiunto. Quanto ai Laburisti, in base al loro programma tasse e spesa raggiungerebbero i livelli più alti del Dopoguerra e il debito pubblico crescerebbe di 3 punti percentuali rispetto al Pil, ha previsto Johnson. Secondo l'economista, quindi nessuno dei due programmi ha "prospettive credibili". Entrambi richiederebbero un aumento delle tasse per il cittadino medio, tradendo così le loro promesse elettorali.