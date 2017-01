Eliseo, Fillon in caduta libera. Il PenelopeGate spinge Le Pen e Macron

SONDAGGI PER L'ELISEO: FILLON IN CADUTA LIBERA

La popolarità di François Fillon è in caduta libera per il caso del presunto impiego parlamentare fittizio assicurato alla moglie, il cosiddetto 'Penelope Gate': il 61% dei francesi - stando ad un sondaggio Odoxa per Franceinfo pubblicato oggi - ha ormai una cattiva opinione del candidato di 'Les Républicains' alle presidenziali di aprile. Il suo tasso di popolarità è in caduta libera rispetto all'inizio di novembre, quando registrava un 54% di giudizi positivi, stando ad un sondaggio Ifop di allora. Tre francesi su quattro inoltre vogliono vietare ai parlamentari di dare incarichi di lavoro a membri delle proprie famiglie, una pratica legale ma considerata scioccante dagli interpellati per il sondaggio. E questo vale qualunque sia la sensibilità politica delle persone interpellate: l'82% dei simpatizzanti della sinistra e il 70% di quelli di destra chiedono che venga approvata una legge in tal senso. Lo scandalo rischia di condizionare pesantemente le elezioni francesi, con Le Pen, Macron e Valls che gongolano per le difficoltà inattese per Fillon.

FILLON: "PRESENTERO' LE PROVE CHE MIA MOGLIE LAVORAVA DAVVERO PER ME"

Fillon presenterà alla giustizia, le prove che sua moglie lavorava davvero quando era sua assistente parlamentare e che non era un impiego fittizio. Il senatore Bruno Retailleau, coordinatore della campagna di Fillon, ha spiegato in un'intevista al'emittente Europe 1, che "molto presto" saranno fornite alla giustizia francese "l'insieme degli elementi" che provano l'attivita' di Penelope Fillon. La giustizia francese ha aperto mercoledi' una inchiesta sulla moglie di Francois Fillon: il settimanale Canard Enchaine ha scritto infatti che ha ricevuto per otto anni uno stipendio di 500 mila euro come assistente parlamentare del marito (e di colui che poi lo ha sostituito nel seggio) senza in realta' svolgere questo compito. L'inchiesta della procura di Parigi arriva a meno di cento giorni dal primo turno delle elezioni e potrebbe creare non pochi problemi a Fillon. Lo stesso Fillon, dopo la pubblicazione della notizia da parte del giornale, ha contrattaccato sostenendo che "si e' aperta una campagna sporca" e che "la macchina del fango si e' messa in movimento".

AFFONDO DI VALLS: "TUTTI I CANDIDATI DEVONO ESSERE IMPECCABILI"

L'ex premier francese Manuel Valls, candidato alle primarie socialiste di cui domenica si terrà il secondo turno per scegliere chi rappresenterà la gauche alle presidenziali di primavera, in un'intervista a Bfmtv si è espresso sullo scandalo che ha coinvolto François Fillon e ha detto che un rappresentante politico "deve essere impeccabile". "Quando uno si presenta come il candidato dell'onestà, bisogna che sia impeccabile", ha detto Valls. Fillon, candidato della destra alle presidenziali francesi di aprile e maggio, si è detto ieri disponibile ad abbandonare la corsa se verrà indagato. Il nodo della questione è che questa settimana si è sollevata una polemica su di lui dopo che il settimanale Le Canard Enchaîné ha pubblicato la notizia che sua moglie per otto anni avrebbe avuto un lavoro fittizio come assistente parlamentare, grazie a cui avrebbe percepito 500mila euro di remunerazione da fondi pubblici. "Ogni volta che c'è un sospetto si fa danno alla democrazia", ha detto ancora Valls, secondo il quale "paradossalmente" questo tipo di casi favorisce i populismi e l'estrema destra.