Eliseo2017, Marine Le Pen scatena il suo esercito online

Ecco la strategia di Le Pen online

Il Front National ha sempre investito molto sulle nuove tecnologie per comunicare con la sua base ed espanderla. A metá degli anni Novanta fu il primo partito a lanciare un sito web e oggi nel team di specialisti che cura i social della sua leader, Marine Le Pen, lavorano decine di professionisti. Una catena di comando (stipendiata) a cui fa seguito un vero e proprio esercito di volontari che riprende e diffonde in Rete il messaggio della Le Pen. E la strategia paga: la leader del Fn ha infatti il piú alto tasso di engagement tra i candidati all'Eliseo. Significa che i suoi messaggi non solo vengono letti o guardati piú di quelli dei rivali, ma vengono anche condivisi in Rete.

La mete della propaganda pro-LePen

A fornire il materiale 'di propaganda' ci pensa un secondo staff, piú ristretto, fatto di veterani del Front National e da persone come Philippe Vardon, militante anti-Islam molto conosciuto in Francia. Ogni giorno identificano dei temi e producono video, foto e testi da diffondere in Rete.

La grande sfida per Le Pen é il ballottaggio

L'obiettivo é quello di portare la maggior parte dei francesi che voteranno al ballottaggio presidenziale a votare per Le Pen. Al primo turno infatti é scontato che la Leader del Fn batta i contendenti, ma al ballottaggio i Repubblicani e i Socialisti si potrebbero alleare per sconfiggerla, come é accaduto alle regionali. E a quel punto a Le Pen servirà ogni singolo voto. Le speranze non sono molte, ma quello che é successo negli Stati Uniti o in Inghilterra, con l'elezione di Trump e la Brexit, lascia ben sperare.

Anche la Russia ha copiato il sistema francese

Alla macchina da guerra del Front National online si é ispirato anche Vladimir Putin che ha messo in piedi un team di centinai di persone che fanno propaganda in rete per il Cremlino. Non solo producono e diffondono materiale a sostegno del presidente (spesso confezionando notizie false), ma attaccano anche chi non la pensa come il partito. Una sorta di bullismo che mira a far nascondere le voci di dissenso.